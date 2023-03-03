شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 10 أشخاص وإصابة العشرات فى حريق ضخم بمستودع وقود بإندونيسيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام إندونيسية، اليوم الجمعة، إن حريقا اندلع داخل محطة للوقود أسفر عن مصرع 10 أشخاص، وإصابة العشرات الآخرين.

وذكرت مصادر إعلامية، أن الحريق اندلع في مستودع للوقود في بلومبانج كوجا بجاكرتا الشمالية، وأجلت الشرطة مئات من السكان المجاورين إلى الوقود.

ودفعت السلطات بعشرات من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، وسط حالة من الهلع والفزع في صفوف سكان المنطقة.



نيران الحريق



حريق في إندونيسيا