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مصرع 10 أشخاص وإصابة العشرات فى حريق ضخم بمستودع وقود بإندونيسيا.. صور

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القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام إندونيسية، اليوم الجمعة، إن حريقا اندلع داخل محطة للوقود أسفر عن مصرع 10 أشخاص، وإصابة العشرات الآخرين.

وذكرت مصادر إعلامية، أن الحريق اندلع في مستودع للوقود في بلومبانج كوجا بجاكرتا الشمالية، وأجلت الشرطة مئات من السكان المجاورين إلى الوقود.

ودفعت السلطات بعشرات من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، وسط حالة من الهلع والفزع في صفوف سكان المنطقة.

 

نيران الحريق
نيران الحريق

 

حريق في إندونيسيا
حريق في إندونيسيا

 

نقل المصابين
نقل المصابين

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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