جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من الساعات و"كروت ميمورى"

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من السعودية على رحلة طائرة الخطوط السعودية القادمة من جده تم الإشتباه فى راكب مصري الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية نظرا لارتباكه ، بتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY تلاحظ وجود كثافات متماثلة ومتكررة داخل حقائب الراكب وتم تأكيد ااشتباه.

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محمد يوسف

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