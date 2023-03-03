شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تصدر تقرير بحصاد أنشطة الوزارة خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المكتب الإعلامى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى تقريراً حول أداء أنشطة الوزارة خلال أسبوع فى الفترة من 25 فبراير وحتى 3 مارس وكان على النحو الآتى:

1) افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مبنى كلية الطب جامعة الأقصر، بحضور د. حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، ود.مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ولفيف من رؤساء الجامعات وقيادات الوزارة.

وخلال الزيارة، اطمأن الوزير على انتظام سير العملية التعليمية بالكلية من خلال تواجد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب، فضلًا عن جاهزية معامل الكلية لتدريب الطلاب عمليًا وتأهيلهم وصقل مهاراتهم وخبراتهم ليكونوا قادرين على التعامل مع المرضى وتخفيف آلامهم.

وتفقد الوزير الموقع العام للحرم الجامعي، وكذلك تفقد مركز الاختبارات الإلكترونية الجديد، كما تفقد موقع المستشفى الجامعي الجاري إنشاؤه بمدينة طيبة، والتي ستكون إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية وخدمة أهالي الوجه القبلي.

2) عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة الأقصر.

وأشار الوزير إلى أهمية استمرار جهود الجامعات خلال الفصل الدراسي الثاني في تنفيذ وتطبيق الخطط التنفيذية للأنشطة الثقافية والفنية والرياضية، لدورها الفعال في تنمية مهارات الطلاب في كافة المجالات، وتنمية الفهم لدى الطلاب بالتحديات المُعاصرة التي تواجه الوطن، وكذلك الاهتمام بعقد الندوات الثقافية وورش العمل التي تستهدف تنمية الوعي القومي لدى الطلاب ومُحاربة المفاهيم والأفكار غير السوية، كما وجه أيضًا بزيادة جهود الجامعات في محو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار؛ تفعيلًا لدور الجامعات في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الوزير على استمرار الجامعات في إطلاق القوافل الطبية والبيطرية والزراعية والندوات التثقيفية والفعاليات والأنشطة المُختلفة، والمُساهمة الإيجابية في بناء القدرات بالمجالات الصحية والبيئية والبيطرية والاجتماعية، بالتعاون مع مبادرة "حياة كريمة"؛ تفعيلًا لدور الجامعات في خدمة المجتمع وتنمية البيئة على مستوى كافة المحافظات.

3) قام الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بزيارة لمستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال بمحافظة الأقصر، برفقة الدكتور حمدي حسين رئيس جامعة الأقصر، وأ. محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، ولفيف من رؤساء الجامعات المصرية وقيادات الوزارة والمستشفى.

وخلال الجولة، استمع الوزير إلى شرح تفصيلي حول الأقسام المختلفة للمستشفى والخدمات العلاجية العديدة التي تقدمها المستشفى، ثم تفقد سيادته العديد من أقسام العلاج الكيماوي والإشعاعي وبنك الدم وتعرف على طبيعة العمل بداخلها، كما التقى بعدد من الأطفال المرضى خلال تلقيهم جرعات وجلسات العلاج اللازمة.

ووجه الدكتور أيمن عاشور بتفعيل وتعزيز التعاون بين الجامعات المصرية والمستشفيات الجامعية ومستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال؛ للارتقاء بالمستوى البحثي والعلاجي الذي يحصل عليه الأطفال للوصول إلى مستويات شفاء عالية، من خلال الكوادر الطبية المُدربة من أجل تحقيق الهدف الأسمى وهو "صعيد بلا سرطان".

وأكد الوزير حرص أعضاء المجلس الأعلى للجامعات على زيارة هذا الصرح الطبي الكبير الذي يستخدم أحدث النُظم العلاجية لتقديم مستوى علاجي لأبنائنا، ويُخفف من آلام مرضى الأورام السرطانية لمحافظات الصعيد، موجهًا الشكر لإدارة المستشفى على الخدمة المُتميزة التي يتم تقديمها للمرضى، وتمنى الشفاء العاجل لجميع الأطفال المرضى.

4) شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والفريق كامل الوزير وزير النقل، افتتاح فعاليات المؤتمر الدولى للمدن الذكية 2023 بعنوان "نظرة مستقبلية"، والذى تنظمه كلية الهندسة جامعة عين شمس بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تحت رعاية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وفى كلمته، أكد الدكتور أيمن عاشور على أهمية المؤتمر الذى يناقش وضع رؤية مستقبلية لفكر المدن الذكية، والتى شهدت تطورًا كبيرًا خلال الفترة الماضية ومنذ بداية فكرتها عام 2015، لافتًا إلى أن التطور العلمى والتكنولوجى الذى طرأ على تصميم المدن الذكية يجعلها نموذجًا واعدًا فى خدمة المواطنين من حيث توفير الخدمات والبنية التحتية والتغلب على التحديات التى تواجه المواطنين، مثل تغيرات المناخ ونقص المياه، وحل مشاكل النقل من خلال تكنولوجيا النقل الذكى، وحماية البيئة وتقديم حلول ابتكارية؛ للتخلص من كافة المشاكل التى تواجه المدن القديمة، وتسهيل الحصول على الخدمات الحكومية من خلال الحوكمة الذكية والحوكمة الإلكترونية، منوهًا بالدور الإيجابى لفكر المدن الذكية فى مواجهة الكوارث والظروف الطارئة التى قد يتعرض لها السكان مثل جائحة كورونا، والتعامل مع الإرهاب، حيث يتيح نظام الاتصال والتواصل الذكى أعلى معايير الأمان والحماية والمرونة فى مواجهة التغيرات والتحديات بالاعتماد على الذكاء الاصطناعى والتكنولوجيا الحديثة.

5) استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفدًا من جامعة بوليتكنك ميلانو؛ لبحث آليات التعاون العلمي والتكنولوجي بين الجانبين، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

وأكد الوزير عمق العلاقات التاريخية بين مصر وإيطاليا؛ مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون بين البلدين، خاصة في المجالات التعليمية، والبحثية، والتدريبية، وتدعيم الشـراكة بين الجامعات المصـرية والإيطالية، والاستفادة من الخبرة الإيطالية في مجالات الهندسة، والطاقة، والتعليم التكنولوجي والفني، معربًا عن اعتزازه بالتعاون القائم بين مصر وشركة في مجالات الاستكشافات، وإنتاج الغاز والبترول والتعاون في مشروعات الطاقة المتجددة، مشيدًا بما حققته الشركة من اكتشافات مهمة في مصر خلال الأعوام الماضية.

6) شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة العلمين الدولية برئاسة الدكتور عصام الكردي رئيس الجامعة، وجامعة وليام باترسون وكلية أوشن كاونتي الأمريكيتين، وخلال مراسم توقيع البروتوكول، أكد الوزير على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والولايات المتحدة؛ مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون بين البلدين، خاصة في المجالات التعليمية، والبحثية، والتدريبية، وتدعيم الشـراكة بين الجامعات المصـرية والأمريكية.

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أهمية هذا البروتوكول والذي يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بضرورة التوسع في التعاون مع الجامعات الدولية ذات المكانة المتميزة عالميًا؛ للاستفادة من خبراتها في توفير برامج دراسية ذات جودة عالمية، بما يضمن مستوى دولي متميز من التعليم، ووجود خريج حاصل على شهادة مُعترف بها دوليًّا ومحليًّا، مؤكدًا على أهمية دور الجامعات الأهلية في إتاحة تعليم متميز من خلال تقديم برامج تعليمية متطورة تلبي متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولى.