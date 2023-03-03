شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يكلف بإصلاح كسر ماسورة مياه بشارع رشدان بالدقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، على المتابعة الميدانية لحالة النظافه والإشغالات بأحياء العجوزة والدقى وجنوب.

وتفقد المحافظ حالة النظافة بشوارع النيل والتحرير، موجها رئيس حى الدقى بالتنسيق مع أصحاب الأراضي الفضاء لاستغلالها كساحات انتظار للقاطنين بالمناطق.

كما تفقد المحافظ ميدان الوحدة الافريقية لمتابعة أعمال رفع كفاءة الأرصفة بعدد من متفرعاته.

ووجه المحافظ شركة مياه الشرب والصرف الصحي وحي الدقي بسرعة إصلاح كسر بماسورة مياه بشارع رشدان وشفط المياه الناتجه عن الكسر لعدم إعاقة الحركة المرورية.

وشدد المحافظ على رئيس حي الدقي بشن حملات مكثفة لرفع الإشغالات ومنع التعديات للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم والمقاهي بشوارع سليمان جوهر ومتفرعاته والتحرير والسودان وعرض تقرير يومي بنتائج الحملات.

وكلف المحافظ رئيس هيئة النظافة بتكثيف حملات التجريد ورقع المخلفات بالشوارع الجانبية والمتفرعات وأن تكون الورديات الي مدار اليوم.

رافق المحافظ خلال الجولة، محمد نور السكرتير العام المساعد، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة، وأحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي.



جولة محافظ الجيزة



جانب من جولة المحافظ