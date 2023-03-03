شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة تنفى استحداث شروط جديدة لبرنامج "تكافل وكرامة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء انه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن استحداث شروط جديدة لبرنامج "تكافل وكرامة" منها استبعاد من يملك ثلاجة أو جهاز تليفزيون من الاستحقاق، تواصل المركز مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستحداث شروط جديدة لبرنامج "تكافل وكرامة" منها استبعاد من يملك ثلاجة أو جهاز تليفزيون من الاستحقاق، وأن كافة شروط الاستحقاق لبرنامج "تكافل وكرامة" كما هي، دون تغيير، مُشددةً على استمرار كافة المستحقين لبرنامج "تكافل وكرامة" بشكل طبيعي دون حذف أو استبعاد لأي أسرة تستحق وتنطبق عليها شروط الاستحقاق للحصول على الدعم النقدي، مُوضحةً أن امتلاك الأسرة ثلاجة أو جهاز تليفزيون لا يأتي ضمن محددات الاستبعاد من برنامج "تكافل وكرامة"، مُشيرةً إلى زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من تكافل وكرامة والبالغ عددهم نحو 5.2 مليون أسرة حتى الآن، بنسبة 25% شهرياً اعتباراً من شهر أبريل 2023 وذلك وفقاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.. وفيما يلى موجز لأهم الأنباء.

تأجيل الجمعية العمومية للصحفيين إلى 17 مارس الجارى لعدم اكتمال النصاب

أعلن أيمن عبد المجيد، رئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، عدم اكتمال الجمعية العمومية للنقابة، حيث بلغ الذين سجلوا في النقابة من القاهرة والاسكندرية 296 شخصا، وتقرر عقد الجمعية يوم الجمعة 17 مارس الجارى.

وبدأ التسجيل في كشوف الجمعية العمومية في العاشرة صباحا وحتى الثانية عشر ظهرا، وحال عدم اكتمال النصاب القانوني ترجأ لأسبوعين ليدعى أعضاء الجمعية العمومية للتسجيل في 17 مارس الجاري.

ويتنافس بالانتخابات على مقعد النقيب والتجديد النصفي لمجلس النقابة 51 مرشحا؛ حيث تجري المنافسة بين 11 مرشحا على منصب نقيب الصحفيين، بينما يتنافس على ستة مقاعد بالمجلس 40 مرشحا؛ من بينهم 12 مرشحا على مقاعد المجلس "فوق السن"، و28 مرشحا على مقاعد "تحت السن"، ويصح التصويت باختيار 6 من المرشحين المدرجة أسماؤهم بالكشوف سواء كانوا فوق أم تحت السن بالنسبة للمرشحين لعضوية المجلس.

مصر تدين تصريحات تحريضية لوزير إسرائيلى دعت إلى "محو" قرية فلسطينية

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية ، اليوم الجمعة ، التصريحات التحريضية لوزير في الحكومة الإسرائيلية ، والتى دعا فيها إلى "محو" قرية حوارة الفلسطينية.

وأشار البيان إلى ما تمثله هذه التصريحات من تحريض خطير وغير مقبول على العنف، يتنافى مع كافة القوانين والأعراف والقيم الأخلاقية، ويفتقر للمسئولية التي يجب أن يتحلى بها أي مسئول يشغل منصباً رسمياً.

اكتمال النصاب القانونى لانتخابات نقابة الممثلين

اكتمل، منذ قليل، النصاب القانونى لانتخابات نقابة المهن التمثيلية والمقدر بنسبة 10% من عدد الأعضاء المقدرين بـ220 عضوًا، والمقامة داخل نقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم.

وشارك فى الانتخابات أيضا، النجم أحمد السقا، أحمد بدير، إدوارد، سهر الصايغ، ريهام عبد الغفور، فتوح أحمد، وحضر منذ الدقائق الأولي كل من، أشرف زكي، لقاء سويدان، الفنانة نهال عنبر، الفنان ايهاب فهمي وزوجته الفنانة يسرا وجيه، الفنان مجدي فكري، الفنان أشرف طلبه، شأيمن عزب عضو مجلس النقابة، مجدي صبحي، سلوي عثمان، هند عاكف

وتقام انتخابات نقابة المهن التمثيلية داخل مقر نادى النقابة بشارع البحر الأعظم، ويتنافس على مقعد النقيب كل من الدكتور أشرف زكى وحلمى فودة وأحمد السيد أبو موسى.

الاتحاد الأوروبى يشيد بدور مصر المحورى فى تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة

بحث سفير جمهورية مصر العربية في بروكسل د. بدر عبد العاطى مع رئيس أركان اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبى الفريق "هيرفي بليجو"، الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبى ولاسيما فى مجالات الأمن والدفاع، بالإضافة إلى تبادل التقييمات حول التحديات والتهديدات المشتركة، حيث أشاد الفريق "بليجو" بالدور المصرى المحورى فى تعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة.

آخر صور للأقمار الصناعية.. انخفاض طفيف ومؤقت بدرجات الحرارة شمالا وحتى القاهرة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية ، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى انخفاض طفيف ومؤقت في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهره الكبرى مع استمرار الأجواء الحارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية: وتكون درجات الحرارة العظمي المتوقعة، اليوم كما يلى:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى 27 درجة مئوية .

السواحل الشمالية 22 درجة مئوية .

جنوب سيناء 31 درجة مئوية.

شمال الصعيد 31 درجة مئوية

جنوب الصعيد 35 درجة مئوية.