شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص، مقيمين بمحافظة القاهرة، لقيامهم بممارسة نشاطاً إجرامياً بتلقى مبالغ مالية كبيرة من العديد من المواطنين بغرض توظيفها لهم فى مجال المضاربة بالعملات الإفتراضية مقابل إعطائهم أرباح شهرية، إلا أنهم قاموا بالإستيلاء على تلك المبالغ لأنفسهم والإمتناع عن إعطائهم الأرباح الشهرية المتفق عليها أو رد أصل المبالغ المالية لهم، وذلك بالمخالفة للقانون، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق قيامهم بـ(تأسيس الشركات ، وشراء الوحدات السكنية، والسيارات) وكذا إيداعهم بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين من متحصلات نشاطهم الإجرامى بمبلغ (10 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.