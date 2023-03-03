شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: نستهدف رفع كفاءة الحضانات لتوفير بيئة آمنة للأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت محافظة الوادى الجديد توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية التضامن الاجتماعى في إطار تنفيذ البرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة بوزارة التضامن الاجتماعي، بحضور محمد منير العديسي مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالوادى الجديد و سيد محمود سكرتير عام المحافظة نيابة عن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، و و محسن ناجي مدير البرنامج القومي للطفولة المبكرة بوزارة التضامن، والدكتورة منال أحمد بالبرنامج القومي للطفولة وممثلي الجمعيات الأهلية .

وقال محسن ناجي مدير البرنامج القومي للطفولة المبكرة بوزارة التضامن الاجتماعى أن البرنامج القومي للطفولة المبكرة يستهدف الطفل منذ الميلاد وحتى 4 سنوات، ويرتبط فى ذلك بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يقوم على مكونات أساسية تتعلق ببيئة الحضانات وتنمية مهارات مقدمى الخدمة.

وأضاف ناجى أن البرنامج يعمل على التوسع بالمحافظات، ويستهدف في مرحلته الثالثة تطوير عدد 550 قاعة طفولة مبكرة الحضانات علي مستوى الجمهورية بتمويل من وزارة التضامن وبمشاركة عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية، موضحا أن البروتوكول الموقع يهدف إلى رفع كفاءة الحضانات وتوفيق أوضاعها ودعم مهارات مقدمى الخدمة وتوفير بيئة آمنة للأطفال من عمر يوم إلى 4 سنوات بمشاركة الجمعيات الاهلية بمراكز الخارجة وباريس وبلاط والداخلة.

ويأتى تنفيذ البرنامج استكمالا للأنشطة التعليمية في مجال الطفولة المبكرة في إطار المرحلة الثانية للبرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة الذي يهدف إلى توفير الرعاية الصحية والتربوية اللازمة للأطفال لبناء شخصيتهم وتطوير إمكانياتهم ومهاراتهم.