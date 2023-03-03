شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى يبحث مع نظيره الهندى الأزمة الروسية الأوكرانية وأزمتى الغذاء وتغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى سامح شكري وزير الخارجية اليوم الجمعة، "سوبرامانيام جايشنكار" وزير خارجية الهند على هامش اجتماعات وزراء خارجية مجموعة العشرين التي تعقد في العاصمة الهندية نيوديلهي.

وصرّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين أكدا خلال اللقاء على تقديرهما تجاه تنامي العلاقات المصرية-الهندية بشكل مستمر على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية بما يخدم مصالح البلدين الصديقين. كما قدم وزير الخارجية الشكر لقيام الرئاسة الهندية لمجموعة العشرين بتوجيه الدعوة لمصر للمشاركة في أعمال المجموعة خلال عام 2023، مشيرًا إلى ثقة مصر في رئاسة هندية نشطة لمجموعة العشرين تسهم في احتواء التداعيات السلبية للتوترات الدولية على الاقتصاد العالمي، مؤكدًا على الاستعداد الكامل للتعاون مع الرئاسة الهندية لدفع المحادثات في الاتجاه البنّاء، وبما يتيح التوصل لطُرُق مُثلى للتعاطي مع أزمات الطاقة، وتغير المناخ، ونقص الغذاء، وتراكم الديون المستحقة على الدول النامية. كما رحب وزير الخارجية بالتطوّر المستمر للعلاقات التجارية بين البلدين، مؤكدًا على ضرورة استثمار الفرص الحقيقية المتاحة لزيادة حجم التبادل التجاري خلال السنوات الخمس القادمة، فضلًا عن التطلّع لنمو الاستثمارات الهندية في مصر في المدى القريب على ضوء ما نلمسه من اهتمام من الشركات الهندية ومن دعم حكومي لذلك.





وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير خارجية الهند أشاد من جانبه بالعلاقات المصرية الهندية، مشيرًا إلى وجود توجيهات من رئيس الوزراء الهند باستمرار الدفع بالعلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة، حيث شهدت زيارة رئيس الجمهورية إلى الهند مؤخراً زخماً كبيرًا، كما أشار إلى تطلع رئيس وزراء الهند إلى القيام بزيارة رسمية الى مصر قريبًا. كما تبادل الوزيران الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، من بينها الأزمة الروسية الأوكرانية وأزمتيّ الغذاء وتغير المناخ.