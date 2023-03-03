شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 17 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة حملة مُكبرة إستهدفت كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة "الجيزة".

أسفرت جهودها فى مجال (حماية الثروة الزراعية "الأعلاف الحيوانية والأسمدة الزراعية") عن ضبط ( 2 منشر سبلة دواجن للأسمدة ، مخزن ، محل) بمضبوطات بلغت (17,5طن "أعلاف حيوانية" - 40 طن "سبلة دواجن تستخدم سماد تقاوى" – 250 عبوة مبيدات زراعية) بدون بيانات ومجهولة المصدر.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.