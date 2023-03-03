شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تنظم أول كاس عالم لرياضة "سبو جومى" لجمع القمامة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالتوازى مع بحث الدول عن حلول لأزمات القمامة بها، من مصانع لإعادة التدوير، أو البحث عن تكنولوجيا لإنتاج الطاقة من المخلفات، أطلقت اليابان اختراع شعبى يسمى الـ"سبو جومى" تمارسه منذ عام 2008 ، ولم يتوقف هذا الاختراع عن استخدامه داخل اليابان وانما تطمح لتحويله لكأس عالم، وهو الخبر الذى احتفت به وكالات الانباء العالمية، وخاصة مع اختيار دولة عربية واحدة فقط للمشاركة في هذه الرياضة.

وخلال هذا التقرير نرصد أبرز المعلومات عن هذه رياضة الـ"سبو جومى"

2- الـ"سبو جومي" هو رياضة شعبية ابتكارتها اليابان لأول مرة عام 2008 وتسعى لتحويله إلى مسابقة كاس العالم.

3- يعود تاريخ هذه الرياضة حين قررت إحدى المدن في اليابان منذ 15 عاما إطلاق مسابقة بين السكان لجمع القمامة وفرزها

4- وبعد نجاحها بدأت بعض المدن باليابان تقلدها، حتى اطلقوا مسابقة بين المدن لجمع القمامة لإعادة تدويرها ثم التخلص من مرفوضتها.

5- مدة المسابقة ساعة وكل فريق يضم من 3 إلى 5 لاعبين

6- المسابقة ليست مسابقة عداء أو ركوب دراجات إنما مسابقة للسير على الإقدام لجمع القمامة من المنازل أو المحلات.

7- مع الوقت تحولت اللعبة إلى دورى بين مختلف المدن مع وضع ضوابط ومعايير واكتسبت اللعبة شعبية كبيرة.

8- لم يتوقف الأمر عند تحويلها للعبة شعبية، وإنما أصبحت لعبة تمارس داخل المدارس وجزء من المناهج الدراسية وثقافة الطلاب.

9- في عام 2018 قام بعض الشباب اليابانيين بتنظيف الملعب بعد مباراة خلال كأس العالم لكرة القدم في روسيا وكان الحدث الذى تصدر الترند وقتها.

10- مع نجاح تجربها لمدة 15 عام في اليابان، قررت الخروج بها للعالم، واطلاق مسابقة عالمية تسمى الـ"سبو جومي" العالمى بهدف حماية المحيطات من التلوث.

11- اليابان قدمت الدعوة لـ 20 دولة بالعالم وحددت موعد انطلاق المسابقة نوفمبر المقبل.

12- الدول التي تلقت دعوة اليابان للمشاركة فى الـ"سبو جومي"هى الولايات المتحدة الأميركية وكندا وجنوب أفريقيا والهند وإندونيسيا وماليزيا وتايلاند والفلبين ومصر.

13- الغريب في المسابقة الدولية هو منح جمع أعقاب السجائر أعلى النقاط.

يذكر أن مسابقة سبو جومي تقام كل أسبوع في مكان وختلف باليابان وعادة تكون فى عطلة نهاية الأسبوع أو في الأجازات الرسمية، وخلال الآونة الأخيرة تنوعت المسابقات المقامة لجمع القمامة حتى وصل عددها حوالي 100 مسابقة سنويا.