شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تصدر بيانا عن نتائج اجتماع ياسمين فؤاد بأعضاء مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عدة إجتماعات مع النائب عبد الخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ ، والنائب على مهران رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس الشيوخ والنائبة الدكتورة هبة مكرم عضو مجلس الشيوخ، لمناقشة عدد من الملفات البيئية الهامة ، ومنها تطوير محافظة السويس بيئياً ، وتقنين أوضاع المنشآت الصحية ، وبرامج التوعية التى تنفذها الوزارة من خلال المبادرات والحملات التى تم إطلاقها وكذلك حملات التشجير، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة ، بالمركز الثقافى التعليمى البيئى "بيت القاهرة" مساء امس.

وفى بداية الاجتماعات أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الجهود التى تقوم بها الوزارة من أجل تحسين الوضع البيئى فى مصر ، مشيرةً إلى حملات التشجير التى تنفذها الوزارة فى كافة إنحاء مصر ، والتى تعتمد على مياه الصرف المعالج ، نظراً للفقر المائى الذى تعانى منه مصر وهو ما دفعها لزراعة أشجار للزينة تساهم فى تجميل الأماكن ونشر المساحات الخضراء للتقليل من الانبعاثات.

وأكدت وزيرة البيئة للنواب أن الحكومة المصرية تعطى اهتماماً كبيرا بالقضايا البيئية وتبذل قصار جهدها للحفاظ على البيئة ،بالرغم من تعرض الحكومة لمشكلات وازمات متوالية خلال السنوات القليلة الماضية ولكنها إستمرت فى دعم الملف البيئى.

وأشارت ياسمين فؤاد إلى سعى الوزارة إلى جذب مزيد من الشراكات مع القطاع الخاص ، وإتاحة الفرصة لدور أكبر لمنظمات المجتمع المدنى، وهو ما دفع الوزارة إلى إنشاء وحدة للاستثمار البيئى والمناخى، لتعريف القطاع الخاص بالفرص الإستثمارية المتاحة فى القطاع البيئى.

و تطرقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى حديثها للدكتورة هبة مكرم نائبة مجلس الشيوخ إلى سعى الوزارة على تحسين الاوضاع البيئية فى بكافة المحافظات وخاصة محافظة الإسكندرية، حيث يتم تنفيذ العديد من حملات فحص العوادم للسيارات وأتوبيسات النقل العام بالجراجات والطرق العامة وخاصة فى فترة السحابة السوداء ، للكشف عن السيارات الملوثة واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف التلوث الناتج عنها.

وتقدم النائب عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ بعرض عدد من المشروعات البيئية التى نفذها والمتعلقة بتطهير جزء كبير من ترعة البدوراية بمحافظة الغربية بمساعدة مجموعة من الشباب بهدف ترسيخ مفهوم المسئولية المجتمعية، كما قام بتحويل عدد12 طلمبة للرى للعمل بالطاقة الشمسية بدلا من السولار لتشجيع إستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وأهدائها لأحدى الجمعيات الأهلية ، وقد دعا النائب وزيرة البيئة للمشاركة فى افتتاح تلك المحطة، وأعربت وزيرة البيئة عن سعادتها ودعمها لمثل هذه المشروعات والتى تعكس إدراك المواطنين لأهمية الحفاظ على البيئة، كما تقدم النائب عبد الخالق عياد بمقترح مشروع لزيادة المسطحات الخضراء بمحافظة السويس ، نظراً لكون المحافظة تمثل المدخل الشرقى للعاصمة الإدارية الجديدة.

كما أقترحت النائبة الدكتورة هبة مكرم على وزيرة البيئة بضرورة استمرار البرامج التوعوية لطلاب الجامعات والمدارس طوال العام وتنفيذ أنشطة بشكل دورى، لربط هؤلاء الطلاب بالبيئة و إبراز دورهم فى إيجاد حلول من الطبيعة للمشكلات البيئية المختلفة، مشددةً على أهمية تنفيذ برامج توعوية للمدرسين.

وردا على النائبة أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن وزارة البيئة أخذت على عاتقها إدراج المفاهيم والقضايا البيئة داخل المناهج الدراسية للفئات المختلفة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لتعريف الطلاب بقضايا تغير المناخ والتنوع البيولوجى والاستدامة البيئية ، وقد تم بالفعل تدريب ما يقرب من 5 آلاف مدرس لنشر الوعى البيئي بضرورة الحفاظ على البيئة والمحميات الطبيعية وكيفية تنفيذ أنشطة للطلاب لرفع الوعى البيئى لدى الطلاب ، كما قامت الوزارة بتنفيذ مسابقات بيئية للأطفال عن إعادة الإستخدام وتدوير المخلفات، وهو ما ساهم فى خروج أعمال متميزة مرتبطة بالمكان الذى يعيش فيه الطفل ، فمثلا أطفال دمياط يصنعوا منتجات من بقايا الخشب، و أطفال الوادى الجديد يصنعون أعمال من بواقى النخيل ، وبالتالى نمى ذلك ارتباط الطفل ببيئته المحلية، مقترحة تنفيذ برنامج توعوى موسع بمختلف محافظات الجمهورية ينفذ من خلال الوزارة وأفرعها الأقليمية.

وناقشت وزيرة البيئة مع النائب الدكتور على مهران رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس الشيوخ الموافقات الخاصة بالمنشأت الصحية ودراسات تقييم الأثر البيئى التى لابد أن تحصل عليها تلك المنشأت قبل بداية ممارسة النشاط ، مشيرةً إلى ان سيتم تعديل بعض البنود فى القانون الخاص بتلك الدراسات لتسهيل عمل المنشآت وخاصة العيادات الطبية التى لا يلتحق بها غرفة عمليات ، مشيرةً إلى أن تلك التعديلات سيتم عرضها على مجلس إدارة جهاز شئون البيئة من أجل إقرارها للتسهيل على العديد من العاملين بالمنظومة الطبية.