عمال السياحة العرب: تحسين الأجور تنتصر لأصحاب الدخول المتوسطة والمعاشات

وأشار "المهيرى"، أن هذه الإجراءات من شأنها تعمل على رفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط وأصحاب المعاشات، لافتا الى أن توجيه الرئيس بتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وأصحاب الكوادر الخاصة يأتى اعتبارا من أول أبريل المقبل، حيث أنه بموجبها بزيد دخل الموظف حد أدنى 1000 جنيه شهريا، وبالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها تكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً، وللدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها تكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً، ولحاملى درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً، وحاملى درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.

وأكد أن الزيادة شملت أيضا أصحاب المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل المقبل أيضا كما أن فع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه الى 30 ألف جنيه سنوياً وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25٪؜ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل، لاقت صدا عربيا وعالميا طيب.