شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإنتاج الحربى يبحث مع وفد يونانى التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، الدكتور ERMIS KAUTSOS رئيس مجلس إدارة شركة "HELLENIC INSTRUMENTS" اليونانية ووفد مرافق له من الشركة لمناقشة أوجه التعاون المشترك بين الجانبين فى مجال إنتاج طابات الذخائر الثقيلة، جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى .

فى بداية اللقاء، رحب الوزير محمد صلاح بالضيوف، معرباً عن اسفه بشان حادث تصادم القطارين الذى وقع بشمال اليونان ، وتم التأكيد على دور الوزارة الأساسي والذى يتمثل في تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة والشرطة من الذخائر والأسلحة والمعدات إلى جانب الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة.

عقب ذلك استعرض وزير الدولة للإنتاج الحربى الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي وخاصة الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية لشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة ( مصنع 300 الحربى ) حيث شهدت المباحثات بين الجانبين إمكانية التعاون فى عدد من المجالات ومنها نقل التكنولوجيا والتصنيع المشترك لطابات الذخيرة الثقيلة، كذلك تعميق الصناعة للمكونات الإلكترونية المستخدمة فى تجميع الطابات ، ايضا تم مناقشة إمكانية التعاون حول تحديث جهاز X-RAY المتواجد بالشركة (م/300 ) ليتناسب مع التكنولوجيا العالمية المتطورة المستخدمة فى اختبار الطابات وعدد من مجالات التعاون الأخرى.

وشدد الوزير " محمد صلاح " على اهتمام الوزارة بتعزيز التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات العالمية في مختلف المجالات لتبادل الخبرات والتصنيع المشترك لعدد من المنتجات العسكرية ، مضيفاً أن ما تمتلكه الجهتين من قدرات وخبرات عالية ستمهد الطريق لفتح آفاق جديدة لتعاون ثنائي مثمر يحقق المصلحة المشتركة للطرفين وإنتاج منتجات عسكرية يتم تصديرها للدول المحيطة.

من جانبه اشار الدكتور ERMIS KAUTSOS رئيس مجلس إدارة شركة " HELLENIC INSTRUMENTS " اليونانية أن شركته تمتلك تقنيات عالية ومتخصصة فى تصميم وتطوير وتصنيع الأنظمة الإلكترونية والبرمجيات العسكرية والأمنية والصناعية المتقدمة كما ان الشركة مسجلة فى سجل مصنعى مواد الدفاع لدى وزارة الدفاع اليونانية كما تعتبر الشركة اليونانية عضواً فى مجموعة الصناعات الدفاعية وأمن الفضاء الجوى اليونانى.

وأثنى " ERMIS KAUTSOS " على ما تشهده الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة من تطور وتنمية في كافة المجالات وما تتميز به مصر من موقع جغرافي إستراتيجي يجعلها بوابة للتسويق للدول العربية والأفريقية، مشيداً من جهة أخرى بالقدرات والخبرات المتوفرة بشركات الإنتاج الحربي والدور البارز الذي تقوم به الوزارة لدعم خطة الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

بدوره أوضح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى باسم الوزارة محمد عيد بكر أن لقاء الشركة اليونانية ليس الأول، حيث سبق وتم عقد لقاء مع ممثلى الشركة اليونانية خلال فعاليات معرض الدفاع الدولي "IDEX 2023" والذى تم إقامته بمدينة أبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير 2023.

واوضح" بكر " أنه تم خلال اللقاء الإتفاق على قيام الشركة اليونانية بتنفيذ زيارة ميدانية لشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة للوقوف على متطلبات التعاون وتقديم بيان نظرى عن نقل التكنولوجيا التصنيعية المتطورة فى مجال إنتاج طابات الذخائر الثقيلة وإعداد العروض الفنية والسعرية الخاصة بذلك .