شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى يشيد بدور مصر المحورى فى تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث سفير جمهورية مصر العربية في بروكسل د. بدر عبد العاطى مع رئيس أركان اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبى الفريق "هيرفي بليجو"، الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبى ولاسيما فى مجالات الأمن والدفاع، بالإضافة إلى تبادل التقييمات حول التحديات والتهديدات المشتركة، حيث أشاد الفريق "بليجو" بالدور المصرى المحورى فى تعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة.

من جانبه ، استعرض السفير د بدر عبد العاطى الجهود المصرية في مجالات مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، ، كما أكد على أهمية البناء على الزخم الذي يشهده التعاون الثنائي في الوقت الحالي، ومواصلة تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي في المجالات محل الاهتمام المشترك، فضلًا عن الاهتمام ببناء القدرات ونقل الخبرات في مجالات الأمن السيبراني ، وإزالة الألغام، ومكافحة العبوات الناسفة والمرتجلة IEDs، ومكافحة الإرهاب، خاصة في ظل الرئاسة المشتركة لمصر والاتحاد الأوروبي للمنتدي العالمية لمكافحة الإرهاب والتي بدأت في مارس الحالي.