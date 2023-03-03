شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: قطع المياه عن قرى العياط 4 ساعات لإصلاح محبس قطر 600مم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة أنه نظرا لوجود تسريب من محبس قطر 600 مم على خط المياه قطر 1200 مم المغذى بقرى مركز ومدينة العياط الأمر الذي يتطلب قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإيقاف خط المياه قطر 1200مم لتغيير المحبس المذكور.

وأشارت محافظة الجيزة أن الامر سوف يستلزم قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه لمدة 4 ساعات وذلك من الساعة 12 ليلاً يوم الأحد الموافق 2023/3/5 الى الساعة 4 صباحا يوم الاثنين الموافق 2023/3/6 وذلك للقيام بتغيير المحبس المذكور أعلاه، علماً بأن المناطق المتأثرة بالقطاع المياه هي قرى مركز العياط.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة للاعمال وسرعه انجازها لضخ المياه بصورتها الطبيعيه للقري المتأثرة.

كما كلف المحافظ رئيس مركز العياط بالمتابعة الميدانية وإزالة اي معوقات أمام الشركات المنفذة لسرعه إنهاء الاصلاحات، لافتا بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارىء يتم الإتصال بالخط الساخن 125 لتلبية إحتياجاتهم فورا.