شكرا لقرائتكم خبر عن سن التقدم للمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى المقبل.. أعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى شروط وسن القبول بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل 2023,2024، موضحة أن المستوى الأول لرياض الأطفال سن القبول يبدأ من 4 سنوات حتى 5 سنوات عدا يوم والمستوى الثانى لرياض الأطفال يبدأ من 5 سنوات حتى 6 سنوات عدا يوم أما الصف الأول الابتدائي من 6 سنوات حتى 7 سنوات عدا يوم واحد أما الصف الثانى الابتدائى يبدأ من 7 سنوات حتى 8 سنوات عدا يوم واحد أما الصف الثالث الابتدائي يبدأ من 8 سنوات حتى 9 إلا يوم واحد.

وأوضحت أن القبول سيتم وفق الأماكن المتاحة فى الفروع المتقدم عليها الطفل، ويتم التقديم إلكترونيا علل بوابة المدارس ويتم احتساب السن فى 1 أكتوبر 2023، ولا يتم تقديم خدمة توصيل الطالب أو منح وجبات للطلاب.

وبالنسبة للأوراق المطلوبة للتقديم عبارة عن شهادة ميلاد مميكنة للطفل لا تزيد عن شهر، وثورة بطاقة ولى الأمر سارية وإثبات محل الإقامة للعنوان الحالى بتاريخ سابق على إعلان فتح باب التقدم بستة أشهر على الأقل.