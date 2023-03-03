شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر والأوقاف إلى محافظة قنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تٌطلق وزارة الأوقاف بالتعاون مع الأزهر الشريف، قافلة دعوية في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، محافظة ( قنا – بندر قنا )، اليوم الجمعة وتضم (عشرة علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع:" الاستجابة لله ورسوله – صلى الله عليه وسلم "، وذلك على النحو التالي:

م الاسم الوظيفة المسجد وموقعه

1. د/أحمد أبو الوفا محمد مدير الدعوة ناصر- شارع 26 يوليو- بندر قنا

2. الشيخ/ محمد حسن فارس واعظ بمجمع البحوث الإسلامية الوحدة العربية - مدينة العمال- بندر قنا

3. الشيخ/ محمد حمدان عبد الظاهر إمام وخطيب جودي - شارع الجميلي- بندر قنا

4. الشيخ/ حسب الله بدري حساني واعظ بمجمع البحوث الإسلامية سيدي عمر - ميدان الشهيد عبد المنعم رياض- بندر قنا

5. الشيخ/عبد الله عوض أبو الحمد إمام وخطيب الأنصار - الشئون- بندر قنا

6. الشيخ/ عمر أبو الحمد محمد محمد واعظ بمجمع البحوث الإسلامية أبو بكر الصديق -حوض 10- بندر قنا

7. الشيخ/عمر الطيب عبد الراضي إمام وخطيب أبو الحسن الشاذلي - الشئون- بندر قنا

8. الشيخ/ عبادي محمد عبادي عارف واعظ بمجمع البحوث الإسلامية النصر الأهلي - الشئون- بندر قنا

9. الشيخ/أحمد عبد الفتاح تايه إمام وخطيب بلبص - مدينة العمال- بندر قنا

10. الشيخ/ بدر عامر محمد محمود واعظ بمجمع البحوث الإسلامية الشيخ عويضة - الشئون- بندر قنا