شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر والأوقاف إلى محافظة قنا والان مع تفاصيل الخبر
م الاسم الوظيفة المسجد وموقعه
1. د/أحمد أبو الوفا محمد مدير الدعوة ناصر- شارع 26 يوليو- بندر قنا
2. الشيخ/ محمد حسن فارس واعظ بمجمع البحوث الإسلامية الوحدة العربية - مدينة العمال- بندر قنا
3. الشيخ/ محمد حمدان عبد الظاهر إمام وخطيب جودي - شارع الجميلي- بندر قنا
4. الشيخ/ حسب الله بدري حساني واعظ بمجمع البحوث الإسلامية سيدي عمر - ميدان الشهيد عبد المنعم رياض- بندر قنا
5. الشيخ/عبد الله عوض أبو الحمد إمام وخطيب الأنصار - الشئون- بندر قنا
6. الشيخ/ عمر أبو الحمد محمد محمد واعظ بمجمع البحوث الإسلامية أبو بكر الصديق -حوض 10- بندر قنا
7. الشيخ/عمر الطيب عبد الراضي إمام وخطيب أبو الحسن الشاذلي - الشئون- بندر قنا
8. الشيخ/ عبادي محمد عبادي عارف واعظ بمجمع البحوث الإسلامية النصر الأهلي - الشئون- بندر قنا
9. الشيخ/أحمد عبد الفتاح تايه إمام وخطيب بلبص - مدينة العمال- بندر قنا
10. الشيخ/ بدر عامر محمد محمود واعظ بمجمع البحوث الإسلامية الشيخ عويضة - الشئون- بندر قنا