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82% من القراء يطالبون بضخ الاستثمارات بمحافظات الصعيد لمواجهة البطالة

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد الأصوات المطالبة بضخ مزيدا من الاستثمارات بمحالافظات الصعيد لمواجهة البطالة، أيد غالبية القراء الأصوات المطالبة بضخ مزيدا من الاستثمارات بمحالافظات الصعيد لمواجهة البطالة.

 

وأيد 82% من القراء الأصوات المطالبة بضخ مزيدا من الاستثمارات بمحالافظات الصعيد لمواجهة البطالة، بينما عارض 18% من القراء الأصوات المطالبة بضخ مزيدا من الاستثمارات بمحالافظات الصعيد لمواجهة البطالة.

 

 


 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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