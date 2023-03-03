شكرا لقرائتكم خبر عن 82% من القراء يطالبون بضخ الاستثمارات بمحافظات الصعيد لمواجهة البطالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد الأصوات المطالبة بضخ مزيدا من الاستثمارات بمحالافظات الصعيد لمواجهة البطالة، أيد غالبية القراء الأصوات المطالبة بضخ مزيدا من الاستثمارات بمحالافظات الصعيد لمواجهة البطالة.

وأيد 82% من القراء الأصوات المطالبة بضخ مزيدا من الاستثمارات بمحالافظات الصعيد لمواجهة البطالة، بينما عارض 18% من القراء الأصوات المطالبة بضخ مزيدا من الاستثمارات بمحالافظات الصعيد لمواجهة البطالة.



