شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين": ارتفاع عدد المحلات المشاركة بالأوكازيون الشتوى إلى 3222 محلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن عدد المحلات المشاركة فى الأوكازيون الشتوى 2023 بلغ 3222 محلا حتى الآن، منها 3102 قطاعا خاصا و88 محل قطاع عام و32 استثماريا.

ويستمر الأوكازيون لمدة شهر، وعلى من يريد من المحلات التجارية المشاركة فى الأوكازيون عليه التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

ووفقًا لنظام العمل بالأوكازيون الشتوى 2023 فإن المحلات التى تشارك فى الأوكازيون، لها الحرية فى تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه فى العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث إن نسبة التخفيضات لبعض المنتجات تكون وفقًا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة فى عروض الأوكازيون الشتوي.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه بتيسير كل الإجراءات لمشاركة المحلات التجارية فى الأوكازيون الشتوى 2023 من أجل توفير منتجات للمواطنين بأسعار مخفضة، مع تشكيل مجموعات عمل وغرفة عمليات مركزية، للتأكد من طرح منتجات جيدة، ومطابقة للمواصفات القياسية خلال فترة الأوكازيون، وأن يتم التواصل مباشرة مع المواطنين من خلال الجولات الميدانية، والتعرف على مدى حقيقة العروض التى يقدمها التجار، وأن تكون العروض حقيقية وليست وهمية.

وكان أحمد أبو الفضل، مدير عام الإدارة العامة لشئون الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين، أكد أنه جار العمل بموسم الأوكازيون الشتوى 2023 مع تشديد الرقابة على الأسواق تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية للتأكد من جدية العروض.