شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف" تفتتح اليوم 32 مسجدا بالمحافظات منها 20 جديدا و12 صيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزارة الأوقاف 32 مسجدًا اليوم الجمعة 3 / 3 / 2023م، منها 20 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و12 مسجدًا صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه 745 مسجدًا، منها 593 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و152 مسجدًا صيانة وتطويرًا، وهي على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف القليوبية

م المسجد وعنوانه

1. عباد الرحمن – البقاشين- كفر شكر

2. الرضا – كفر أبو ذكري – بنها أول

3. السادات – كفر الحصافة – طوخ- قها

مديرية أوقاف المنيا

م المسجد وعنوانه

4. الإخلاص – قرية أحمد يونس – مغاغة

5. النور – قرية كفر عبد الخالق - العدوة

6. السلام – زاوية حاتم – أبو قرقاص

7. الإيمان القبلي – السنبلاوين - أبو قرقاص

مديرية أوقاف البحيرة

م المسجد وعنوانه

8. الإيمان – محطة 14 بجوار قرية سعد زغلول - النوبارية

9. الرحمن - عزبة جاد – زرقون – مركز دمنهور

10. نجع بريشة – زاوية صقر – أبو المطامير

مديرية أوقاف الفيوم

م المسجد وعنوانه

11. أبو عيطة – منشية عطيفة - سنورس

12. النور – الطاحون – خلف

13. الرحمة – عزبة وافي - خلف

مديرية أوقاف الشرقية

م المسجد وعنوانه

14. الرحمن – عزبة البرابرة – شبرا النخلة

15. الكبير – أبو راجح – قصاصين الأزهار – أولاد صقر

16. سعده حلاوة – غيتة - بلبيس

17. المحاميد – شبرا العنب – العزيزية – منيا القمح

مديرية أوقاف المنوفية

م المسجد وعنوانه

18. المغربي - عزبة المغربي - منوف

مديرية أوقاف الوادي الجديد

م المسجد وعنوانه

19. الروضة – بئر الحدادين – مدينة موط

مديرية أوقاف أسوان

م المسجد وعنوانه

20. الروضة – العتمور مستجد - المنشية

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف دمياط

م المسجد وعنوانه

1. علام - الكاشف - الزرقا

مديرية أوقاف القليوبية

م المسجد وعنوانه

2. عثمان بن عفان – كفر حمزه - الخانكة

مديرية أوقاف قنا

م المسجد وعنوانه

3. ناصر - بندر قنا

4. التوبة – شارع المعبر – مدينة قنا

5. الشيخ عبد المريد – زليتم – نجع حمادي

6. الرحمن – نجع كيميل – مركز نجع حمادي

7. التقوى- الجبلاو- قنا

8. النور – نجع القاضي – أبو دياب شرق – مركز دشنا

مديرية أوقاف البحيرة

م المسجد وعنوانه

9. الشيخ إبراهيم الصياد – قرية البيضا

10. الجلاء الغربي – الطود – كوم حمادة

مديرية أوقاف سوهاج

م المسجد وعنوانه

11. آل جالس – نجع البرايدة - دار السلام

12. أحمد فراج – نجع البرزية – الخيام – جنوب دار السلام.