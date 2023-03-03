كهرباء شمال القاهرة: نسب التحصيل بالشركة تتجاوز 95% بسبب دقة الفاتورة

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس حسام عفيفى رئيس شركة شمال القاهره لتوزيع الكهرباء، أن نسب التحصيل فى تزايد مستمر بالشركة نتيجة الاعتماد على أحدث أساليب التكنولوجيا فى منظومة القراءة واصدار الفاتورة، موكدًا أن نسبة التحصيل بالشركة تعدت الـ95% للمنزلى.

و أوضح عفيفى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، ، أن هناك تنسيق تام مع شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءات عدادات الكهرباء على مستوى جميع الإدارات التابعة للشركة، مضيفًا أن تطبيق القارئ الموحد الذى تطبقه شركة شعاع لتسجيل قراءة عداد الكهرباء ساهم فى حل مشاكل الفواتير وإصدارة فاتورة سليمة 100%.

وقال عفيفى، إن نسبة تغطية قراءة العدادات لجميع المشتركين بالشركة اﻷن تصل إلى 100%، لافتا إلى أن شعور المواطن بدقة الفاتورة التى تعبر عن استهﻻكه الفعلى كان سبب رئيسى فى ارتفاع نسب التحصيل بالشركة خاصة وأن الشركة ملتزمة بقرار الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والمهندس جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر بضرورة إصدار الفاتورة بناء على صورة للعداد وعدم إصدار أى فاتورة بنا على متوسط اﻻستهلاك.