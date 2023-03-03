شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف آخر موعد لتلقى النيابة الإدارية طلبات تعيين وظيفة معاون نيابة دفعة 2022 والان مع تفاصيل الخبر
وتسحب وتقدم الملفات مستوفية المستندات المطلوبة علي الموقع الإلكتروني من 11 مارس وحتى 28 مارس من ذات الشهر، وذلك بمقر النيابة الإدارية في ميدان النجدة بمدينة 6 أكتوبر من التاسعة صباحا وحتى الثانية والنصف عصرا. ويتم الإعلان عن المواعيد المخصصة لكل جامعة على الموقع الإلكتروني للنيابة الإدارية، www.ap.gov.eg.
ويشترط لسحب ملف التعيين التالى:
- إحضار وثيقة تعارف التي تم طباعتها عبر موقع الهيئة الإلكتروني، 5 نسخ.
- إحضار جميع المستندات المطلوبة والمبينة على الموقع الإلكترونى.
ويراعى الالتزام بالشروط والتنبيهات المنشورة على الموقع الإلكتروني، واتباع الخطوات والإرشادات بدقة حتى يتم تسجيل البيانات بصورة صحيحة، ولن يلتفت الى الطلبات السابقة على هذا الإعلان أو التي ترد بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفية للشروط والمستندات اللازمة.