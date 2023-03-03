شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن: تطبيق الزيادة 25% لبرنامج تكافل وكرامة فى منتصف أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، أنه بعد زيادة 25% لبرنامج تكافل وكرامة من الرئيس عبد الفتاح السيسى فى افتتاح المنيا الجديدة ضمن مبادرة حياة كريمة، وجهت وزيرة التضامن بتطبيق الزيادة مباشرة فى منتصف شهر أبريل المقبل على جميع أسر برنامج تكافل وكرامة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى رامى رضوان عبر برنامجه مساء دى إم سى المذاع على قناة دى إم سى : "يستفيد من برنامج تكافل وكرامة حوالى 5.1 مليون أسرة ب 22 مليون مواطن مستفيد".

وتابع: "موازنة برنامج تكافل وكرام حوالى 20 مليار جنيه وبعد تطبيق الزيادة 25% ستزيد بنسبة 5 مليار جنيه ليصل ميزانية البرنامج 25 مليار جنيه".