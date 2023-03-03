شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسا هيئة المساحة ومصلحة الشهر العقاري يتفقان على إزالة العقبات فى تسجيل العقارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المهندس أيمن شدید رئیس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة، اليوم الخميس الدكتور جمال يقوت رئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري، والدكتور علي عبد المنعم عضو المكتب الفنى لرئيس قطاع الشهر العقاري لبحث الاعمال المشتركة بين الجانبين فيما يتعلق بتطبيق قانون الشهر العقارى الجديد الذى من خلاله يتم تسجيل ملكية العقارات بمأموريات الشهر العقارى المختلفة.

جاء ذلك في حضور المهندس خالد امین نائب رئيس مجلس الإدارة لشئون الخرائط والسجل العيني والمهندسة هويدا النوبي نائب رئيس مجلس الإدارة لشئون المساحة بالمناطق.

وفي اطار حرص الجهتين على تبسيط الاجراءات وازالة العقبات وتقديم افضل الخدمات للمواطنين تم خلال الاجتماع الاتفاق على تذليل الهيئة المصرية العامة للمساحة لجميع العقبات التى تواجه المواطنين أثناء عملية التسجيل كما اتفق الطرفان على أن تسلم الهيئة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بيان رسمي موضحا به أسماء الأحواض والنواحي والاقسام المساحية بالمدن والقرى علاوة على أسماء الشوارع والشياخات المتوافرة لدى الهيئة لتسهيل عملية التسجيل.

واتفق الطرفان على لقاءات دورية تجمع قيادات الجهتين يتم فيها عرض أية عقبات تعترض تنفيذ القانون، وعلى أن تكون تلك اللقاءات تبادلية بين الجهتين في مقر كل جهة.