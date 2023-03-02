شكرا لقرائتكم خبر عن مريم رؤوف بعد تكريمها من الرئيس السيسى: سألنى عن أحوالى.. وكنت طايرة من الفرحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مريم رؤوف ابنة قرية البرشا التابعة لمركز ملوى جنوب المنيا، عن تكريمها من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، خلال زيارته اليوم لمحافظة المنيا لافتتاح مشروعات تنموية وخدمية: "كنت طايرة من الفرحة، ولم أكن أصدق نفسى أننى أقف أمام الرئيس".

وأضافت قائلة: إحساسى فى ذلك الوقت لا يوصف، ولا أستطيع التعبير عنه، ولكن عندما وقفت أمام الرئيس ورأيت ابتسامته شعرت أنه أب لى، وفوجىت أنه يسألنى عن حالى".

وقالت: أنا من قرية البرشا بملوى، توفى زوجى منذ أكثر من 20 عام، وترك لى طفلين، كان على أن أعمل وأجتهد من أجل تربيتهما، فعملت بمهنة الجزارة منذ ذلك الوقت، وأكافح من أجل ابنى حتى تزوجا وأصبح لكل منهما أسرة.

وأشارت مريم قائلة: المشروعات التى تم افتتاحها اليوم مشروعات عظيمة، وساهمت فى تغيير حياتنا إلى الأفضل، وأشكر الرئيس السيسى على تكريمى، قائلة: "البلد كلها بتيجى تبارك لى".