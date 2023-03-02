شكرا لقرائتكم خبر عن المركز القومى للبحوث يطلق قافلة توعوية لمركز شباب صفط اللبن بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجهت قافلة توعوية من المركز القومى للبحوث إلى منطقة صفط اللبن ببولاق الدكرور بمحافظة الجيزة تضم أساتذة من المركز القومى للبحوث فى التخصصات المختلفة، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتحت إشراف الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومى للبحوث، وبرئاسة الدكتورة نبيلة عبد المقصود رئيس لجنة التنمية المجتمعية بالمركز القومى للبحوث ورئيس القوافل الطبيه و التوعوية ، وذلك لتقديم التوعية بأفكار مبتكرة للمرأة المعيلة لإقامة مشروعات صناعية غذائية صغيرة بطرق بسيطة وبأقل التكاليف وأيضا توعية الأمهات بأهمية اتباع الطرق الصحيحة للعناية بالأسنان منذ الصغر للحصول على أسنان سليمة لتوفير نفقات العلاج المكلفة.