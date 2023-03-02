شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات "حياة كريمة" فى أطفيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد إبراهيم الشهابى نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، اليوم الخميس، معدلات التنفيذ بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز أطفيح، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وشهدت جولة نائب المحافظ، تفقد مشروعي محطة معالجة مياه الصرف الصحي، ومحطة رفع الصرف الصحي بقرية مسجد موسى، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال التشغيل التجريبي لمحطتي الصرف الصحي، تمهيدا لدخولهم الخدمة الفعلية لتحسين وتطوير مستوى معيشة أهالي القرية.

كما تفقد نائب المحافظ، موقفي السرفيس بقريتي البرمبل وصول على طريق 21؛ لمتابعة انتظام حركة سيارات السرفيس داخل الموقفين.

والتقى النائب خلال جولته التفقدية بعدد من المواطنين داخل الموقفين للاطلاع على أي معوقات تواجههم، مشددا على سائقي السرفيس الالتزام بتعريفة الأجرة المقررة وخطوط سير السرفيس.

واختتم نائب المحافظ جولته الميدانية بتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية للتطوير والرصف بشارع خالد بن الوليد وطريق أبو منع بمدينة أطفيح.

ووجه برفع معدلات التنفيذ وسرعة الانتهاء من أعمال المرافق المتبقية، تمهيدا لبدء أعمال الرصف مع إلزام الشركة المنفذة للأعمال بالجدول الزمني المحدد ومراعاة الجودة في التنفيذ.

رافق نائب المحافظ، محمود فؤاد رئيس مركز أطفيح، وأنور معوض المشرف على مشروعات جنوب الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، ومصطفى محمد المشرف العام على قطاعات الصرف الصحي بشركة مياه الجيزة، وعادل شلبي رئيس قطاع جنوب للصرف الصحي بشركة مياه الجيزة، ومسؤولي الأبنية التعليمية وجهاز السرفيس ومديرية الطرق والشركات المنفذة للأعمال.