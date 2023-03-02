شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأزهر يشيد بقرارات رئيس الجمهورية بشأن تحسين الأجور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بالقرارات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وأوضح رئيس جامعة الأزهر أن قرار رئيس الجمهورية أسعد نحو 5 ملايين من المصريين اليوم من العاملين في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة المصرية، وذلك خلال زيارته إلى محافظة المنيا «عروس الصعيد» لافتتاح بعض مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري: «حياة كريمة».

وأكد أن هذه القرارات التي من شأنها أن تدخل السرور على ملايين الموظفين تعكس قوة الاقتصاد المصري، وتؤكد أن الدولة المصرية تسير في مسارها الصحيح نحو التطور والنهوض والارتقاء في ظل عالم يموج بتحديات جسام.

ودعا "سلامة" المولى -عز وجل- أن ينعم على مصرنا الحبيبة بنعمة الأمن والأمان، مشددًا على أن جامعة الأزهر تقف وبقوة داعمة للبناء والتطوير الشامل الذي تشهده الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة.