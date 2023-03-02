شكرا لقرائتكم خبر عن البترول تطرح أول مزايدة عالمية لتنمية الحقول المتقادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة أن الهيئة المصرية العامة للبترول طرحت أول مزايدة عالمية من نوعها لتنمية حقول البترول المتقادمة عبر بوابة مصر الإلكترونية للاستكشاف والإنتاج ( EUG)، وتشمل 8 حقول مُنتجة في منطقتي خليج السويس والصحراء الشرقية.

وأكد الوزير أن طرح هذه المزايدة لأول مرة جاء بعد دراسات جارية منذ فترة للحقول المتقادمة التي لاتزال تحتوي على كميات من الزيت الخام، مشيرا إلى اهتمام قطاع البترول بجذب شركات البحث والإنتاج والخدمات للعمل في هذه الحقول التي تتطلب استخدام أحدث الطرق التكنولوجية بحيث يمكن إنتاج الخام من الخزانات بديلا عن الطرق التقليدية.

وأضاف الملا أن هذه الحقول تمثل فرصة استثمارية في ظل الأسعار العالمية المرتفعة التي تشجع الشركات على الاستثمار فى أعمال التنمية والإنتاج من هذه الحقول.

وتشمل الحقول الثمان المطروحة بالمزايدة حقلي رأس بدران وخليج الزيت تحت إشراف شركة سوكو، بالإضافة إلى حقول شقير البحرية وجازورينا ورأس العش وايست زيت وأشرفي تحت إشراف شركة أوسوكو، ومنطقة تنمية وادي السهل.