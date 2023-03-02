شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365.. الرئيس السيسى للمصريين: «ما تخافوش من بكرة» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا الجمعة، تفاصيل مهمة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، والتي تمثل أبرزها إعلان الرئيس السيسى عدة قرارات تاريخية لمواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية وكان منها رفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة الرواتب والمعاشات.

واقرأ فى العدد الصادر غدا أيضا..

«ما تخافوش من بكرة» قرارات تاريخية لمواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية





رفع الحد الأدنى 5 للأجور للعاملين بالدولة ما بين 3500 و7 آلاف جنيه

رفع حد الإعفاء الضريبى على الدخل السنوى لـ30 ألف جنيه سنويا





زيادة دخول الموظفين بحد أدنى 1000 جنيه شهريا

زيادة المعاشات المنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم بنسبة 15%

الرئيس السيسى: الصعيد على قمة الأولويات

العالم يمر بأزمة كبيرة.. بنحاول ألا تنعكس على حياة الناس.. وحدة المصريين أقوى من حرب الشائعات.. والإخلاص والشرف شعار المرحلة

مصر تتقدم بشعبها وتنمية فى كل شبر بالجمهورية الجديدة

الرئيس لأهالى المعصرة: «اطمنوا على مصر بيكم.. وهتطلع لقدام بيكم أنتم».. ويتوجه بالشكر لمتطوعى «حياة كريمة»..

ويتفقد «سكن لكل المصريين» بالمنيا الجديدة.. ويقول: «الحكومة مش فى الناحية التانية من الشعب.. ومسؤوليها من أهالينا»





الرئيس السيسى: العالم يمر بأزمة كبيرة.. بنحاول ألا تنعكس على حياة الناس