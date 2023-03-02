شكرا لقرائتكم خبر عن مدير "تكافل وكرامة": قرارات الرئيس السيسي دليل على اهتمامه بملف الحماية الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور ياسر عبد السلام، مدير عمليات تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الزيادة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، دليل واضح على اهتمام الرئيس السيسي بملف الحماية الاجتماعية وتوجيهاته المستمرة بتطوير ملف الحماية الاجتماعية والأسر الأولى بالرعاية.

وأشار الدكتور ياسر عبد السلام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، إلى أن برنامج تكافل وكرامة يشهد متابعة من الرئيس السيسي للحماية الاجتماعية وهي أولى اهتمامات الرئاسة، مؤكدا أن وزارة التضامن تترجم التوجيهات بالدعم النقدي والعيني.

واستكمل: "خلال الفترة الاخيرة تم إضافة مليون أسرة ليصبح إجمالي المستفيدين من تكافل وكرامة 5 مليون و200 ألف أسرة بما يعادل 20 مليون مستفيد من البرنامج، والتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي له دور مميز في تكافل وكرامة"، مشيرا إلى أن صرف الزيادة للمستفيدين من تكافل وكرامة سيكون في شهر أبريل ابتداء من يوم 15 أبريل ووزارة التضامن جاهزة لتنفيذ لتعليمات بداية من 15 أبريل.