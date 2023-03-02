شكرا لقرائتكم خبر عن "التأمينات والمعاشات": قرار زيادة المعاشات يكلف الدولة 55 مليار جنيه سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، أن الزيادة التي أقرها اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي لأصحاب المعاشات تصرف في موعدها ابتداء من أول أبريل القادم، قائلا: "يوم واحد ابريل المواطن يسحب المعاش وسيجد الزيادة مضافة".

وأضاف اللواء جمال عوض، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن الزيادة التي أقرها الرئيس السيسي بنسبة 15% لأصحاب المعاشات تكلف الدولة 55 مليار جنيه سنويا، مشيرا إلى أن عدد المستفيدين من أصحاب المعاش يقدر بـ11 مليون مواطن.

وتابع: "مجموعة قرارات الرئيس السيسي اليوم وبالنسبة للمعاشات لقت صدى إيجابيا عند أصحاب المعاشات والمستفيدين منهم، وأصحاب المعاشات في قلب وعقل الرئيس وهو بادر في 11 الماضي وصرفنا 300 جنيه منحة استثنائية"، مؤكدا أن الزيادة بادرة جيدة من الرئيس.