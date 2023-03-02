شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القاهرة تخاطب الإدارات بشأن حافز المستويات العليا 5%.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، للإدارات بشأن حافز المستويات العليا 5% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو للخاضعين لقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 100 جنيه وحد أقصى 150 جنيها شهريا.

وأكدت المديرية أنه بعد الاطلاع على قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 155 لسنة 2022 بشأن منح العاملين الخاضعين لقانون 81 حافز 5% لمن تم ثلاث سنوات في المستويات الوظيفية الأعلى لكل مجموعة نوعية طبقا للمستويات المذكورة في القرار، وطبقا للكشوف الواردة إلينا من الإدارات التعليمية والمعدة من قسم التسويات.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، منح الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الذين مضى على شغلهم في المستويات الوظيفية المذكورة في القرار وهي (كبير) تخصصي كبير كتاب كبير فني الاولي ( تخصصي، فني، کتابي الثانية أ حرفي الثالثة أ خدمات معاونة) ثلاث سنوات أو أكثر حافز بنسبة 5% من الأجر الوظيفي في 30/6/2022، ويضاف إلى الأجر المكمل بحد أدنى 100 جنيه، وبحد أقصى 150 جنيها شهريا.

ووجهت مديرية التعليم بالقاهرة، أقسام ووحدات المديرية والإدارات التعليمية التابعة لها، تنفيذ ذلك كلا فيما يخصه مع مراعاة التعليمات المالية بكل دقة، وأنه على قسم الملفات بالمديرية والإدارات التعليمية حفظ صورة من هذا القرار بملف خدمة.