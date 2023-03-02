شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة ترشيح رؤساء الجامعات تواصل أعمالها بمقابلة المُرشحين لرئاسة جامعة بنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت اللجنة المُختصة والمُشكلة بقرار من المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ورئيس اللجنة؛ أعمالها لاختيار المُرشحين لرئاسة جامعة بنها، اليوم الخميس الموافق 2 مارس الجارى.

وستواصل اللجنة أعمالها بمقابلة المُرشحين لرئاسة جامعتي عين شمس ومطروح يوم الخميس الموافق 9 مارس، ثم مقابلة المُرشحين لرئاسة جامعة دمياط يوم السبت الموافق 11 مارس، ثم مقابلة المُرشحين لرئاسة جامعة دمنهور يوم الخميس الموافق 16 مارس المقبل.

الجدير بالذكر أن اللجنة كانت قد قابلت المُرشحين لرئاسة جامعتي سوهاج والوادي الجديد، يوم الإثنين الموافق 20 فبراير الماضي.

وكان قد أعلن المجلس الأعلى للجامعات القائمة النهائية بأسماء المتقدمين بالترشح لرئاسة جامعة بنها، حيث كشفت عن تقدم 9 مرشحين وهم:

1 - الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب.

2 - الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا.

3- الدكتور إسلام محمد شيحة بكلية العلوم جامعة بنها.

4 - الدكتور محمد فهمى شندى عامر أستاذ بكلية الطب البشرى.

5 - الدكتور السيد عبد الحميد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة.

6 - الدكتور عبد المؤمن شمس الدين عميد كلية الفنون التطبيقية.

7 - الدكتور جمال السيد عبد العزيز وكيل كلية الهندسة.

8 - الدكتور محمد جمال الدين الأشهب عميد كلية الطب البشرى.

9 - الدكتورة عبير فتح الله الرباط بكلية الآداب.