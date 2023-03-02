شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس اتحاد عمال مصر يشيد بقرار رفع الحد الأدنى للأجور.. ويؤكد: خطوة إيجابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن هشام فاروق المهيرى نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية، توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال افتتاح عدد من المشروعات في محافظة المنيا، بالتنفيذ الفوري والتعجيل لإعداد حزمة إجراءات لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وأصحاب الكوادر الخاصة اعتبارا من أول أبريل 2023 بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهريا، مشيرا أنها خطوة إيجابية تؤكد دعم الرئيس للمواطنين ومحدودي الدخل ورفع المعاناة عن كاهلهم، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يؤكد يوميا أنه يشعر بمعاناة المواطن المصري الذي تحمل الكثير لمجابهة التحديات والإصلاحات ورسم خارطة الجمهورية الجديدة.

وأوضح نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن الرئيس السيسى وجه الحكومة بالتنفيذ الفورى لعدد من الإجراءات، أولها التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً.

وتابع: كما وجه الرئيس السيسى الحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي: (بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً).

وأشار أن القرارات شملت زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023، ورفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023، فضلا عن زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25٪؜ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل 2023.