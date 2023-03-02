شكرا لقرائتكم خبر عن #شكرا_ومعاك_ياريس" يتصدر تويتر بعد قرارات الرئيس السيسى بزيادة الأجور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر هاشتاج #شكرا_ومعاك_ياريس، قائمة الأكثر تداولا فى موقع تويتر، اليوم، الخميس، بعد قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور وعدد من الإجراءات المهمة التى تهدف رفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط، جاء ذلك خلال زيارته لمحافظة المنيا، لافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجديدة في المحافظة.

وتضمن هاشتاج #شكرا_ومعاك_ياريس، عددا من التعليقات الإيجابية من المواطنين على دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للمواطن بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3500 جنيه.



#شكرا_ومعاك_ياريس

وعلق مغردون على القرارات، قائلين: السيسي بيعمل عظمة في المنيا كما هي العادة واصدر قرارات بحزم دعم جديدة وزيادة مرتبات ومعاشات لجميع المستفيدين والعاملين في قطاع الدولة.. بصراحة بقرارات الريس برفع اجور جميع الفئات وانه منساش اي حد خالص ف دي حاجة كويسة جدا وانه اهتم حتي بغير العاملين زي تكافل وكرامه ورفع مرتباتهم 25٪ دي حاجة تحسب ليه بصراحة".