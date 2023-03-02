أبرز تصريحات رئيس الوزراء عن تطوير محافظة المنيا.. إنفوجراف

القاهرة - سامية سيد - رحب الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، بالمشاركين في افتتاح مشروعات تنموية وخدمية جديدة في محافظة المنيا، قائلا: "أرحب بكم جميعا من المنيا عروس الصعيد.. من بضعة أسابيع الرئيس عبد الفتاح السيسي شرفنا في محافظة سوهاج.

رسالة الرئيس السيسى "ألا نترك شبرا من أرض مصر دون تنمية"

الدولة تنفذ عددا من المشروعات الكبرى بمحافظة المنيا

143 مليار جنيه حجم الاستثمارات فى المنيا

لدينا نماذج مضيئة من أبناء المنيا فى مختلف المجالات

نسعى دائما لتحسين معيشة المواطن من خلال ما يتم تنفيذه من مشروعات

ركزنا على بناء الإنسان من خلال جودة التعليم ونوعيته

نحرص على استطلاع آراء المواطنين بشأن ما تم تنفيذه من مشروعات بكل شفافية

الدولة أنفقت نحو 5 مليارات جنيه لزيادة عدد الكليات والمعاهد والجامعات

إنفاق 7 مليارات جنيه لتطوير قطاع الصحة بالمنيا

78 ألف حالة استفادت من مبادرة القضاء على قوائم الانتظار

نصيب المنيا فى تكلفة العلاج على نفقة الدولة تضاعف بنسبة 250%

15 مليار جنيه نصيب المنيا من مشروع "تكافل وكرامة"

تضاعفت الطاقة الاستيعابية للصوامع لتوفير المخزون الاستراتيجى من الحبوب من 90 ألف طن فى 2014 إلى 275 ألف طن حاليا بتكلفة 593 مليون جنيه

إنشاء مركز خدمات المستثمرين فى المنيا لتقديم التيسيرات اللازمة لدعم الاستثمار

الدولة تمكنت من القضاء على المناطق غير الآمنة فى المنيا

هدف مشروعات الطرق هو تحسين مستوى معيشة المواطن