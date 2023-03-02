شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية فى العدد 50 تابع (أ) فى أول مارس 2023 ، قرار رقم 140 لسنة 2023، وقرار رقم 141 لسنة 2023، وقرار رقم 142 لسنة 2023.

و قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى.

وتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارًا من الساعة الثانية صباح يوم 02 / 03 / 2023 لتصبح كالآتى:

- 8.75 جنيه للتر البنزين 80

- 10.25 جنيه للتر البنزين 92

- 11.50 جنيه للتر البنزين 95

وتحديد سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز ليصبح 6000 جنيه للطن، وتثبيت سعر بيع السولار عند 7.25 جنيه للتر، وتثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية، كما تمت زيادة غاز تموين السيارت ليصبح 4.50 جنيه/متر.