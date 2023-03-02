شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يشهد افتتاح مشروعات جديدة فى المنيا عبر الفيديو كونفرانس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتاح عددا من المشروعات الجديدة بمحافظة المنيا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، شملت المشروعات المرحلة الثانية من تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من المنيا حتى القوصية، وافتتاح المزرعة النموذجية لتربية المواشي.

كما شهد الرئيس السيسي، افتتاح المرحلة الأولى لمحطة معالجة الصرف الصحي بالمنيا الجديدة، وافتتاح مصنع تدوير المخلفات وإنتاج الوقود البديل بتونة الجبل.