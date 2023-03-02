شكرا لقرائتكم خبر عن النقل: اشتراكات القطار الكهربائى مخفضة 50% عن قيمة تذاكر الركوب اليومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة النقل، أن أسعار اشتراكات القطار الكهربائى الخفيف مخفضة بنسبة 50% عن قيمة تذاكر الركوب اليومية، حيث أوضحت الوزارة، أن أسعار التذاكر والاشتراكات الشهرية للقطار الكهربائى الخفيف LRT، بالنسبة للتذاكر هى (10 جنيهات لركوب 3 محطات / 15 جنيها لركوب 5 محطات / 20 جنيه لأكثر من 7 محطات)، وأسعار الاشتراك الشهرى هى (300 جنية شهرى لعدد 3 محطات بواقع تكلفة 5 جنيه للتذكرة وبنسبة 50% تخفيض / 500 جنيه شهرى لعدد 5 محطات بواقع تكلفة 8 جنيهات للتذكرة وبنسبة 47% تخفيض / 600 جنيه شهرى لأكثر من 7 محطات بواقع تكلفة 11.5 جنيه للتذكرة وبنسبة 42% تخفيض) موضحًا ان زمن التقاطر: قطار كل ربع ساعة بدءً من رأس الساعة.

وأكدت الوزارة أنه يتم تكثيف عدد الرحلات للقطار فى فترات الذروة (الصباحية – المسائية) وطريقة الاشتراك هى ( الاتصال بالموظف المسئول فى RATPالمسئولة عن إدارة القطار الكهربائى الخفيف LRT وإعلامه بعدد الإشتراكات المطلوبة والاتفاق معه على الذهاب إلى محطة عدلى منصور لتسديد المبلغ المطلوب واستلام الكروت، رقم التليفون: 01103776676 - رقم خدمة العملاء: 19549 - الموقع الاكتروني: https://www.mobilitycairo.com/

ويعتبر القطار الكهربائى الخفيف LRT، أهم خطوط الربط مع العاصمة الإدارية الجديدة، والأولى من نوعها التى تعمل فى مصر، ويهدف المشروع للربط بين القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة، وخدمة المدن العمرانية الجديدة، ويتحرك من محطة عدلى منصور بالسلام، حتى العاصمة الإدارية.

وفى النقاط التالية نوضح قيمة التذاكر الإشتراكات بالتفصيل:

قيمة التذاكر:

تبلغ أسعار التذاكر حتى 3 محطات بـ10 جنيه.

حتى 7 محطات بـ15 جنيه.

أكثر من 7 محطات بـ20 جنيه

قيمة الاشتراك الشهرى:

قيمة الاشتراك الشهرى حتى 3 محطات 300 جنيه.

الاشتراك الشهرى حتى 7 محطات 500 جنيه.

الاشتراك الشهرى لأكثر من 7 محطات ب 600 جنيه.

يغطى الاشتراك عدد غير محدود للرحلات طوال الشهر.

يعمل القطار الخفيف يوميا من الساعة 5.30 صباحا حتى الساعة 11.30 مساء.

الخط الساخن للشكاوى: 19549.