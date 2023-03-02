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الرئيس السيسي يكرم نماذج ملهمة بمختلف المجالات فى محافظة المنيا

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القاهرة - سامية سيد - كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته لمحافظة المنيا، عددا من النماذج الملهمة فى مختلف المجالات.

 

ومن ضمن الأسماء المكرمة: أم مينا الجزارة - نورا محسن - محمد أنور المصاب بشلل الأطفال وهو أول لاعب صعيدي يمثل مصر دوليا في لعبتين دوليتين وهما كرة اليد والسلة، حيث حقق تاني العالم وأول أفريقيا - أماني الفولى المتخصصة في التغذية العلاجية - ماركو يوسف زكي – هناء حامد مديرة مدرسة المتفوقين في المنيا – ضياء عوض أستاذ النحت في جامعة المنيا – اسم الشهيد محمد جمال أبو حليقة".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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