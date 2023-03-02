شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: "ندير الأمور بإخلاص وأمانة وشرف في وقت عز فيه الشرف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هناك دولًا مازالت متضررة من الأوضاع خلال عام 2013حتى الآن.

وأضاف خلال كلمته في افتتاح مشروعات جديدة في محافظة المنيا: "كنت بقول للسيد المستشار أبو الشهيد ووالدته خلال التكريم إنه بيقول في 2013.. في أعقاب اللى حصل ساعتها ومحاولة تخريب الدولة وتدميرها.. هو مش فيه دول تانية من غير ما نقول أي حاجة مازالت متضررة من اللى حصل ومازالت تعاني من اللى حصل.. صدقوني أنا كنت شايف كويس اوي إيه ممكن يحصل، شايف الخطر والترتيبات وكل حاجة.. كتير من الناس بتقول ما انتوا عملتوا.. الكل بيحاول وبيعمل والكل بيضحي.. ومش بتكلم عن مصر.

وأضاف الرئيس السيسي،: "ربنا أراد الدولة بناسها وكل شهيد من كل أسرة مصرية يكون هو الساتر الحاجز بيقدم نفسه علشان احنا كلنا بخير وسلامة وربنا أراد ونجينا منها.. طب بعد ما نجينا من ده كله حد يكون قلقان من حاجة تانية.. ممكن لا.. مفيش خوف ولا قلق.. بندير الأمور بإخلاص وأمانة وبشرف، في وقت عز فيه الشرف".