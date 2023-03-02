شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يفتتح ملتقى توظيف يوفر 1503 فرص عمل لذوى الهمم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح وزير القوى العاملة حسن شحاتة، صباح اليوم الخميس، الملتقى الأول لتشغيل ذوى الهمم بالمحافظة، والذي نظمته مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة، ليوفر 1503 فرصة عمل لمختلف المؤهلات الدراسية من ذوي الهمم في 74 شركة قطاع خاصة في العديد من المجالات.

الملتقى الذي جرى افتتاحه بأحد فنادق مصر الجديدة يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتماشياً مع خطة "الوزارة" نحو حصر وتدريب وتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير حياة كريمة لهم، بحسب تصريحات للوزير على هامش الملتقى.

وتفقد الوزير الملتقى واستمع إلى المواطنين وطمأنهم على متابعته المستمرة حتى استلامهم فرص العمل ووجه ذوي همم الشكر للوزير على المصداقية في عرض ومتابعة فرص العمل والاهتمام بهم.

وقال بيان صحفي للوزارة اليوم إن فرص العمل تضم مختلف المؤهلات الدراسية وهي مجالات: "السياحية - خدمات بيئية - أمن وخدمات - دعاية وإعلان -خدمات مالية و تجارية، وذلك على مهن (محاسب – إدارى–مدرسين جميع التخصصات – عامل عادى - عامل إنتاج - عامل تعبئة وتغليف – مشرف – عامل مغسلة – عامل غرف – عامل تجهيز – عامل مخزن – عامل تجميع - خدمة عملاء – مندوب مبيعات –مندوب مراسلات – افراد امن - عامل سوتيش – عامل مكواه – سائقين – بائعين – عامل بوفيه - عامل تشطيب – ترزى – مقص دار – تفصيل – مدخل بيانات – سباك – كهربائى - فنى سكريت– فنى تبريد وتكييف – نقاشين – مندوب متابعة عمليات الشراء – فنى صيانة – عامل خدمات وعامل نظافة – مساعد عمليات – مترجمين عربى وانجليزى – مراقب - امين صندوق"..

وشملت العقود التى تم توقيعها وتسليمها لذوى الهمم كقائمة أولية، بعض الأسماء وهي: "سوزان فوزى محمد ، محمد فتحى محمد أمين ، عبد الله سيد مراد ، رمضان محمود عبد العزيز ، اسمان سيد محمد ، أحمد فؤاد بكرى ، محمد جمال صلاح الدين ، محمد هشام رمضان ، عبد الرحمن احمد محمد السيد ، مصطفى محمد أمين ، على مسعد سليمان ، شيماء عثمان بشير ، أحمد حسن عبدالله ، عبد الرحمن هانى مرتضى ، فاطمة خالد حسانين ، رمضان سعيد سيد ، عمرو حسن على حسن ، إسلام عبد الباسط عبده ، أحمد مدحت عبد النبى ، محمد ماهر محمد ، نهى حسنين مصطفى ، احمد حيدر صديق، مريم عبد الهادى مدبولى ، زينب على عباس ، احمد محمد محمد هلال ، احمد مصطفى احمد ، إسلام سيد محمد سيد ، محمد أحمد ، أحمد طارق ، عبد الناصر إبراهيم محمود ، رجب أحمد أحمد حسن ، أحمد محمد عبد السميع ، روبين سمير حنا.

رافق الوزير خلال فعاليات الافتتاح، أحمد عزاز وكيل مديرية القوى العاملة بالقاهرة، وأحمد اسماعيل مدير عام شئون المديريات بالوزارة، وهبه أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، وأحمد معروف مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة.



افتتاح ملتقى توظيف يوفر 1503 فرصة عمل لذوى همم



ملتقى التوظيف



وزير القوى العاملة يفتتح ملتقى التوظيف



وزير القوى العاملة يفتتح ملتقى توظيفيا لذوى الهمم



وزير القوى العاملة يفتتح ملتقى توظيف يوفر 1503 فرصة عمل لذوى همم