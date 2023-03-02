شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تقديم الخدمات المتخصصة فى طب الأسنان لـ1.2 مليون مواطن بالمستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات المتخصصة في طب الأسنان لمليون و251 ألف و479 مواطن بالمستشفيات والوحدات التابعة للإدارة المركزية لطب الأسنان بجميع محافظات الجمهورية، خلال شهر يناير الماضي.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم تقديم الخدمات المتخصصة في طب الأسنان بالمجان لـ5 آلاف و289 مواطن من خلال 14 قافلة علاجية وتثقيفية متخصصة بمحافظة القاهرة، خلال الشهر نفسه، وذلك لتقديم خدمات علاجية ذات جودة لجميع الفئات في أماكن إقامتهم.

وأضاف "عبدالغفار" أنه تم عمل تحليل للبيانات المُرسلة من المستشفيات والإدارات بكل محافظة لتقييم أداء الخدمات المقدمة بأقسام الأسنان للوقوف على الاحتياجات وتلبيتها، موضحًا أنه يجري تفعيل الميكنة وتوحيد نماذج التسجيل الطبى فى كافة تخصصات طب الفم و الأسنان المختلفة على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه أشار الدكتور وليد حسن، رئيس الإدارة المركزية للأسنان، الى الانتهاء من تدريب 200 طبيب أسنان بمحافظات جنوب سيناء وبورسعيد وشمال سيناء والإسماعيلية والقاهرة والجيزة، وذلك من خلال 4 دورات تدريبية تم تنفيذهم من يوم 1 يناير وحتى يوم 24 فبراير الماضي لرفع كفاءة أطباء الأسنان.

واضاف أنه يجري تدريب 500 طبيب أسنان بمحافظات المنيا وقنا والبحر الأحمر وجنوب سيناء وشمال سيناء بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، خلال الفترة المقبلة لرفع كفاءة أطباء الأسنان المهنية بما ينعكس إيجابياً على الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.