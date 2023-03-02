شكرا لقرائتكم خبر عن مصر فى المركز الـ7.. الدول الأرخص عالميا فى أسعار البنزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في بداية العام الماضي، 2022 احتلت مصر المركز رقم 14 على مستوى العالم في الدول الأرخص في أسعار الوقود، فيما احتلت دولة مثل المملكة العربية السعودية الدولة الأكثر إنتاجا للنفط الخام المركز رقم 22 عالميًا.

وفى منتصف شهر فبراير من العام الحالي 2023 كشفت جلوبال بترول برايس عن الدول الأرخص في أسعار البنزين على مستوى العالم، حيث جاءت مصر في المركز السابع كأرخص دولة بالعالم في أسعار بيع البنزين، بمتوسط سعر لتر بنزين بلغ حوالى 0.351 دولار، وجاءت دولة فنزويلا في المركز الأول في ترتيب أرخص دول العالم في بيع البنزين وفقا لترتيب جلوبال بترول برايسيس, تليها ليبيا وإيران وأنجولا والجزائر والكويت ومصر. وأضاف التقرير الصادر عنها أن السعر المتوسط للبنزين عالميًا سجل نحو 1.31 دولار للتر ما يعادل بين 37 جنيها وحتى 40 جنيها)، وجاءت هونج كونج في الترتيب الأول عالميًا من حيث الأغلي عالميًا بحوالي 2.941 دولار للتر.

وبالنظر إلى تلك القائمة أو الأرقام نجد أن 7 دول تصدرت قائمة أقل أسعار البنزين عالميًا، من بينها 4 دول عربية، جاءت ضمن المنافسة وذلك بفضل حالة الاكتفاء التي تشهدها فيما يتعلق بإنتاج النفط الخام ومنها ليبيا والجزائر والكويت، أو عوامل أخرى منها دعم الوقود وإدارتها لملف المنتجات والمواد البترولية بشكل قوي واقتصادي ومنها مصر, مما يجعلها قادرة على السيطرة على أسعار المشتقات والمنتجات البترولية بشكل ناجح.

ونجد أن فنزويلا تحظى بلقب أرخص دولة في البنزين عالميًا، بفضل انخفاض سعر عملتها المحلية إلى أقل من حوالي 10% وهي البوليفار، وذلك ما فسر سعي الرئيس الأمريكي إلى التفكير في تخفيف العقوباتالمفروضة على النفط الفنزويلي بهدف جلب المزيد من المنتجات النفطية المكررة ومن بينها البنزين إلى الولايات المتحدة الأمريكي في ظل أزمة وقود طاحنة ضربت واشنطن منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية.

ونجد أن ليبيا تحتل المركز الأول في قائمة الأرخص بين الدول الأفريقية ولكنها تُعد ثاني أرخص دولة في البنزين على مستوى العالم، لأنها تسعى إلى الحفاظ على مستويات أسعار الوقود لديها دون تحريك منذ سنوات طويلة، في ظل أزمات سياسية قاسية تضرب البلاد، بالإضافة إلى معدلات الإنتاج الليبي من النفط الخام والتي وصلت إلى مستوى حوالي 1.215 مليون برميل يوميًا.

بالإضافة إلى ما سبق، اعتمد موقع جلوبال برايسيس في تقييمه على سعر أوكتان 95 وهو الأغلى بين فئات البنزين في مصر بجانب أن مصر رغم كونها في المركز السابع ضمن قائمة الأرخص عالميًا من حيث سعر اللتر إلا أنها على عكس الدول الست قبلها ليست على قائمة الأكبر من حيث احتياطيات النفط الخام، فعلى سبيل المثال تحتل فنزويلا المركز الأول من حيث احتياطيات النفط الخام بحوالي 303 مليارات برميل، وتحتل إيران ثالثًا بحوالي 209 مليارات ،برميل، بينما تأتي مصر في المركز رقم 28 عالميًا بحوالي 3.3 مليارات برميل. وعند النظر إلى مستويات الإنتاج، نجد أن مصر تقع في المرتبة 24 عالميًا بحوالي 590 ألف برميل يوميًا مقارنة بمستويات الإنتاج في الولايات المتحدة الأمريكية والتي تقع في المرتبة الأولى بحوالي 11.3 مليون برميل من النفط الخام يوميًا.

وبالنظر إلى عدد السكان، فإن مصر تسبق جميع الدول العشرين الأرخص عالميًا من حيث سعر البنزين بنحو حوالي 104 مليون نسمة فيما عدا نيجيريا حيث يبلغ عدد سكانها حوالي 219 مليون نسمة وتحتل المركز التاسع عالميًا على قائمة الأرخص والخامس أفريقيا فيما تبلغ احتياطاتها النفطية المؤكدة حوالي 36 مليار برميل أي أكثر بحوالي 10 أضعاف الاحتياطيات المصرية النفطية. ونجد كذلك أن هناك فروقا ملحوظة ما بين الدول على مستوى العالم: فعلى سبيل المثال تكون الأسعار في الدول الغنية والكبرى مرتفعة بالمقارنة مع الدول النامية والأقل دخلا أما الدول المنتجة والمصدرة للنفط فتكون الأسعار أقل منها بكثير. وتعود تلك الفروق في أسعار الوقود إلى الدعم الحكومي للبنزين وحجم الضرائب، فيشتري جميع دول العالم النفط بنفس الأسعار العالمية, ولكنها فيما بعد تفرض ضرائب مختلفة مما يؤدي إلى اختلاف أسعار التجزئة للبنزين وبالإضافة إلى أسعار صرف الدولار الأمريكي.