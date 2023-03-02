شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا تستضيف وزير الشباب والرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة لنقل وتبادل الخبرات مع مختلف الوزارات بالدولة بهدف صقل مهارات الدارسين العسكريين والمدنيين والوافدين من الدول الشقيقة والصديقة بالأكاديمية .

وألقى وزير الشباب والرياضة محاضرة إستعرض خلالها جهود الوزارة فى مختلف قطاعات الشباب والرياضة بكافة محافظات الجمهورية بهدف دعم الشباب وتعظيم الإستفادة من قدراتهم بما يخدم رؤية الدولة المصرية الحديثة والتى تؤمن بأن الشباب هم عماد المستقبل الواعد بمختلف المجالات ، فضلاً على دور الوزارة فى دعم وتطوير مختلف الألعاب الرياضية والتغلب على المعوقات بما يسهم فى تحقيق البطولات والإنجازات الرياضية بمختلف الألعاب وعلى كافة الأصعدة .

فيما ألقى اللواء أركان حرب أشرف محمد فارس مدير أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا كلمة

قدم خلالها الشكر لوزير الشباب والرياضة ، مثنياً على ما تقوم به الوزارة من جهود لخلق المناخ المناسب للاستفادة من إبداعات الشباب المصرى القادر على العطاء وتحقيق الريادة بمختلف المجالات .

يأتى ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تحقيق أقصى إستفادة من سلسلة لقاءات "نقل الخبرة" التى تقوم أكاديمية ناصر العسكرية العليا بتنظيمها للوزراء والسفراء وكبار رجال الدولة مع مختلف الدارسين بالأكاديمية للتعرف على أسلوب عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية فى ظل إستراتيجية الدولة المصرية المستدامة 2030 .