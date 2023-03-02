شكرا لقرائتكم خبر عن اصطفاف أكثر من 1500 متطوع من تحالف "العمل الأهلى" لاستقبال الرئيس السيسي بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اصطف أكثر من 1500 متطوع من التحالف الوطني للعمل الأهلي لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي في قرية "المعصرة" بمحافظة المنيا.

يزور الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم محافظة المنيا، لتفقد ما تم إنجازه من تنمية وتطوير في المحافظة وقراها وبمدينة المنيا الجديدة، في إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين في صعيد مصر، ومن المقرر أن يلقى الرئيس السيسى خطابا مهما اليوم من المنيا.

طفرة كبيرة تحققها مشروعات حياة كريمة بمحافظة المنيا، والتى تمتد جنوبا وشمالا، مشروعات متنوعة تشمل كل نواحى البنية التحتية من رصف طرق وتعليم وصحة وصرف صحى ومحطات مياه، وغاز طبيعى، إلى مراكز الشباب.

وتشتهر محافظة المنيا بأنها عروس الصعيد وتعد من المحافظات الزراعية، ومن أهم المحاصيل الزراعية بالمحافظة القطن، القمح، والبصل، وقصب السكر، وقد خطت المنيا خطوات جادة فى مجال الصناعة من خلال صناعات الغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، والصناعات الكيماوية، بالإضافة إلى إنشاء المنطقة الصناعية بالمطاهرة القبلية شرق النيل، ومجمع للصناعات الصغيرة ومركز خدمة رئيسية وفرعية، وقد روعى تخطيطها للحفاظ على البيئة، كما تشتهر محافظة المنيا، بالعديد من المناطق الأثرية والسياحية مثل الآثار الفرعونية والقبطية والإسلامية.