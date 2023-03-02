شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة شركات السياحة تنفى صدور اشتراطات جديدة خاصة بالسفر لأداء العمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداولت عدد من الصحف والمواقع الالكترونية مؤخرا تصريحات صحفية مغلوطة، حول ضوابط وقواعد سفر المصريين لأداء العمرة، ونسبت بعضها تلك التصريحات المغلوطة إلى مصادر في غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة دون أن تذكر اسم ووظيفة تلك المصادر، وادعت تلك التصريحات وجود شروط جديدة وضعتها الغرفة لسفر المعتمرين.

وأكدت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة فى بيان رسمي صادر عنها أنها تقوم بإصدار بيانات صحفية دورية بكل ما يتعلق بشئون الغرفة بما فيه ما يتعلق بتنظيم رحلات العمرة التى تقتصر فقط وطبقا للقانون على شركات السياحة.

وقالت الغرفة إنها لم تصدر أية بيانات صحفية، ولم يدل أى مسؤول بالغرفة بأية تصريحات حول وجود شروط أو ضوابط جديدة لرحلات العمرة، وتؤكد الغرفة أن شركات السياحة تعمل في تنظيم رحلات العمرة طبقا للضوابط التي وضعتها وزارة السياحة والآثار بالتنسيق التام مع اللجنة العليا للحج والعمرة التي تضم بجانب مسؤولي الوزارة ممثلين للغرفة واتحاد الغرف السياحية وعدد من جهات الدولة المتعلق عملها برحلات العمرة، وقد تم قبل شهور إعلان تلك الضوابط فور صدورها واعتمادها من وزير السياحة والاثار ولم يتم إجراء أية تغييرات بتلك الضوابط.

كما تؤكد الغرفة أن الضوابط المنظمة لرحلات العمرة استهدفت في المقام الأول مصلحة المواطنين وراحتهم وسلامتهم، وضمان كافة حقوقهم لدي شركات السياحة وكافة الجهات المنفذة لخدمات المعتمرين، كما التزمت الضوابط بتنفيذ مواد القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٢١ المنظم لعمل البوابة المصرية للعمرة، والذي يتضمن تنفيذ كافة التأشيرات التي تسمح بأداء العمرة من خلال البوابة، حفاظا على راحة المعتمرين وضمان حقوقهم.

وأهابت الغرفة بكافة وسائل الإعلام الالتزام بالبيانات الصحفية التي تصدر عنها في هذا الشأن، وعدم نشر تصريحات مغلوطة ونسبها لمصادر مجهلة منسوبة للغرفة ومسئوليها، وتحتفظ الغرفة بحقوقها القانونية في حال نشر بيانات أو تصريحات غير صحيحة منسوبة اليها.