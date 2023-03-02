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امتحانات الثانوية العامة 2023.. 10 معلومات مهمة عن المواعيد والأسئلة

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القاهرة - سامية سيد - بدأ العد التنازلى لانطلاق امتحانات الثانوية العامة 2023، نرصد فى التقرير التالى 10 معلومات مهمة عن مواعيد الاختبارات والأسئلة.

- تنطلق الامتحانات 12 يونيو المقبل وتستمر حتى 15 يوليو 2023.

- يؤدى الطلاب امتحان المواد غير المضافة للمجموع أولا وتشمل " التربية الوطنية والتربية الدينية والاقتصاد والاحصاء" بأسئلة اختيار من متعدد فقط.

- يؤدى الطلاب امتحانات الثانوية العامة 2023 وفق نظام البابل شيت يجيب الطالب فى كراسة البابل شيت عن الأسئلة الموضوعية أو الاختيار من متعدد وتمثل 85% ويجيب عن الأسئلة المقالية وتمثل 15% فى ورقة بيضاء تسلم الطالب داخل اللجنة.

- تعقد الامتحانات من التاسعة صباحا حسب ترتيب المواد بجدول الامتحانات.

- انتهاء مدة تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2023، 28 فبراير الماضى، للطلاب المنتظمين مع السماح للطلبة المنازل بتسجيل الاستمارة.

- تعقد الامتحانات فى لجان مؤمنة بالمدارس الحكومية.

- مراجعة أسئلة امتحانات الثانوية العامة من بنوك الأسئلة قبل طباعتها.

- الأسئلة من المنهج الدراسي مع الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية 40% فهم  و30% للتطبيق و30% لحل المشكلات والابداع، مع ارتباط الأسئلة بنواتج التعلم.

- لا تغيير في عدد الأسئلة أو زمن الامتحان عن العام الماضى، مع زيادة نسبة الأسئلة المخصص لها أكثر من درجة.

-على الطلاب عدم اصطحاب التابلت أو الموبايل في لجان الامتحان.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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