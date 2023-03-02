شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تأذن لـ41 شخصا بالتجنس بجنسيات أجنبية.. بالأسماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الخميس، قرار وزارة الداخلية بالإذن لـ41 شخصًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مرفقة مقابل كل اسم فى الكشوف التالية، صدر القرار بعد الاطلاع على القانون الصادر بشأن الجنسية المصرية.

يذكر أن المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية نصت على أنه "لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريًا من جميع الوجوه، وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون.